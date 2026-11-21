На Пхукете задержали супругов, которых разыскивают российские власти. По данным тайской иммиграционной полиции, пара сменила имена и получила гражданство Вануату, чтобы скрыть личности и избежать обнаружения при въезде в Таиланд, пишет The Phuket News.

Задержанные россияне. Фото © пресс-служба тайской иммиграционной полиции

В России их разыскивают по делу о мошенничестве и отмывании денег. По данным тайских властей, ущерб превышает 149,9 миллиона рублей. Супруги снимали дом в жилом комплексе в районе Чернгталай. Иммиграционные следователи установили за ними наблюдение, а затем задержали пару во время посещения салона красоты.

Задержанные россияне. Фото © пресс-служба тайской иммиграционной полиции

Задержанные россияне. Фото © пресс-служба тайской иммиграционной полиции

Разрешения на пребывание в Таиланде супругам аннулировали. Власти готовят их депортацию в Россию; имена задержанных и обстоятельства получения гражданства Вануату тайская сторона не раскрыла.

В иммиграционной полиции заявили, что выйти на пару помогли базы данных, сообщения местных жителей и проверки регистрации иностранцев по месту проживания.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Таиланде задержали 31-летнего гражданина России, объявленного в международный розыск по делу о торговле наркотиками. Мужчину обнаружили в одном из жилых комплексов курортной Паттайи.