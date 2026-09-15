Суровая бабушка обезвредила беспилотник в зоне СВО

Пожилая женщина самостоятельно сняла неизвестный груз с беспилотника, лежавшего на земле в зоне специальной военной операции. Кадры опубликовал медиахолдинг «Краснодар» в «Максе». Это могла быть взрывчатка.

На записи пенсионерка осторожно подходит к коптеру и отсоединяет закреплённый на нём предмет. Затем она показывает находку человеку за кадром и кладёт её рядом. Что именно перевозил аппарат, неизвестно. По видео невозможно определить, представлял ли снятый объект опасность.

Авторы публикации отметили, что женщина решила убрать находку «от греха подальше». По их данным, всё происходило в серой зоне. Беспилотники на линии боевого соприкосновения используют для разных задач. Одни аппараты несут боеприпасы, другие доставляют воду, продукты, медикаменты и снаряжение.

Накануне на жителя Калужской области завели уголовное дело за хранение взрывчатки, снятой со сбитого БПЛА. Мужчина отделил боевую часть от аппарата и забрал её себе, собираясь использовать в личных целях.