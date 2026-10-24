«Суровая правда»: В США сравнили козыри России и Украины перед переговорами
Дэвис заявил о более сильной позиции России на переговорах по Украине
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Россия обладает преимуществами, которые позволяют ей диктовать условия урегулирования украинского конфликта, считает военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. В публикации в соцсети X он связал переговорную позицию Москвы с военными, промышленными и экономическими возможностями страны.
«Вы можете ненавидеть её, но суровая правда заключается в том, что у неё есть военные, а также промышленные и экономические преимущества, чтобы диктовать условия», — написал Дэвис, сравнив козыри России и Украины.
По его оценке, западные страны сопоставимыми преимуществами не располагают. Аналитик считает, что игнорирование этого соотношения сил приведёт к новым потерям среди украинских военнослужащих, но не изменит исход конфликта.
Ранее Life.ru рассказывал, что Дэвис раскритиковал отказ западных стран от компромисса по Украине. По его мнению, упущенные возможности для дипломатического урегулирования могут стать пятном на репутации Запада на долгие годы.