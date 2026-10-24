«Суровая правда»: В США сравнили козыри России и Украины перед переговорами

Россия обладает преимуществами, которые позволяют ей диктовать условия урегулирования украинского конфликта, считает военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. В публикации в соцсети X он связал переговорную позицию Москвы с военными, промышленными и экономическими возможностями страны.

«Вы можете ненавидеть её, но суровая правда заключается в том, что у неё есть военные, а также промышленные и экономические преимущества, чтобы диктовать условия», — написал Дэвис, сравнив козыри России и Украины.

По его оценке, западные страны сопоставимыми преимуществами не располагают. Аналитик считает, что игнорирование этого соотношения сил приведёт к новым потерям среди украинских военнослужащих, но не изменит исход конфликта.