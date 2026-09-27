Суровый взгляд и тёплый разговор: Что поразило венгерского блогера Туроци в России
Туроци: Россияне умеют вести себя уместно в разных ситуациях и быть искренними
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / richardthuroczy
Венгерский видеоблогер Рихард Туроци рассказал о впечатлениях от поездок по России и отметил, что больше всего его привлекают местные жители. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».
По словам Туроци, россияне могут показаться сдержанными из-за прямой манеры общения и отсутствия привычки постоянно демонстрировать эмоции. Однако, как считает блогер, за этой внешней строгостью часто скрывается открытость.
«Больше всего — люди. Они говорят очень прямо, у них не принято без необходимости улыбаться или особенно проявлять эмоции, когда этого не требуется», — рассказал он.
Туроци отметил, что россияне умеют менять стиль общения в зависимости от ситуации. В качестве примера он привёл сотрудников пограничного контроля: по его словам, строгий тон во время проверки может смениться дружеской беседой после завершения формальной части процедуры.
Также блогер обратил внимание на различия в правилах общения в России и Венгрии. Он отметил, что в РФ чаще сохраняется обращение по имени-отчеству и на «вы», тогда как в Венгрии во многих ситуациях люди быстрее переходят на менее формальный формат.
Туроци добавил, что хотел бы продолжить путешествия по России. Среди мест, которые он планирует посетить, блогер назвал Дальний Восток, зимний Байкал и поездку по Транссибирской магистрали.
Рихард Туроци регулярно рассказывает о России в своих социальных сетях и на YouTube-канале. Ранее Life.ru писал, что венгерский блогер выучил русский язык благодаря песням «Тату», «Зверей» и сериалу «Бригада», а сам он отмечал интерес к российской культуре и языку. Туроци также известен публикациями о поездках по России и общении с местными жителями, которые стали частью его контента.
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