Суверенный фонд Норвегии завершил квартал с убытком почти на $30 млрд

Суверенный фонд Норвегии завершил третий квартал 2026 года с бухгалтерским убытком в 278 млрд норвежских крон — около $30 млрд. Отрицательный результат зафиксирован в отчётности управляющей структуры Norges Bank Investment Management, опубликованной 22 октября.

Главной причиной стало повышение процентных ставок, которое ухудшило результаты вложений в инструменты с фиксированной доходностью. Они принесли минус 3,5%, тогда как инвестиции в акции показали небольшой рост — на 0,5%.

По словам заместителя гендиректора управляющей структуры Тронда Гранде, за скромным результатом акций скрывались заметные различия между отраслями. Лучше всего выступили энергетические компании, а коммунальный сектор и компании недвижимости, чувствительные к ставкам, показали снижение.

Общая стоимость фонда за квартал сократилась сильнее бухгалтерского убытка — на 670 млрд крон. Дополнительное давление оказало укрепление норвежской валюты: оно уменьшило оценку зарубежных активов в кронах на 472 млрд. При этом фонд получил 80 млрд крон новых поступлений с учётом расходов на управление.

На 30 сентября активы фонда оценивались примерно в 22 трлн крон. Более 72% портфеля приходилось на акции, ещё около 26% — на инструменты с фиксированной доходностью. Фонд инвестирует государственные доходы от нефтегазовой отрасли.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с норвежской компанией Kongsberg разрабатывает три проекта в сфере противовоздушной обороны. По его словам, первые результаты ожидаются уже в декабре текущего года.