Японская компания Suzuki представила первый компактный электромобиль для мирового рынка — полностью новый Ignis. Модель показали во время онлайн-премьеры 25 ноября, а её продажи в Европе и других странах начнутся летом 2027 года.

Новинка получила четырёхместный кузов длиной всего 3,57 метра, шириной 1,57 метра и высотой 1,64 метра. Благодаря таким размерам Ignis рассчитан прежде всего на городскую эксплуатацию. Минимальный радиус разворота составляет 4,5 метра, что должно облегчить маневрирование на узких улицах и парковках.

Электромобиль оснащён передним приводом и двигателем мощностью 67 кВт, или около 91 лошадиной силы. Максимальный крутящий момент достигает 133 Н·м. За питание отвечает литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 26 кВт·ч. Официальный запас хода производитель пока не раскрыл.

В основе Ignis лежит специализированная электрическая платформа HEARTECT-e. Аккумулятор разместили под полом, чтобы сохранить пространство в салоне и обеспечить устойчивость автомобиля. Электродвигатель, инвертор и редуктор объединили в компактный силовой модуль eAxle.

Внешность новинки отличается от прежнего бензинового Ignis. Машина получила эффект «парящей» крыши, светодиодную оптику с необычным рисунком и плавные линии кузова. В салоне установили широкую цифровую панель, а оформление передней части сделали более округлым.

В Suzuki рассчитывают привлечь покупателей, которые впервые пересаживаются на электромобиль. Для этого инженеры провели дорожные испытания в Европе и других регионах, адаптировав управление силовой установкой и подвеску к повседневной эксплуатации.

Глава компании Тосихиро Судзуки подчеркнул, что при разработке Ignis производитель использовал многолетний опыт создания небольших автомобилей. По его словам, новая модель сочетает компактный и лёгкий кузов с просторным салоном, экономичностью и удобством управления.