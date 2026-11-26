Модель Анастасия Решетова объяснила, почему не позвала родителей на свадьбу с бизнесменом Валерием Цвеком. Подробностями торжества знаменитость поделилась в личном блоге.

По словам 30-летней модели, родители обеих сторон рады за молодожёнов. Однако сама Решетова предпочла отказаться от шумного праздника, поскольку сейчас ей хочется больше спокойствия и меньше суеты.

Исключение знаменитость сделала лишь для своего сына Ратмира, рождённого в 2019 году в отношениях с рэпером Тимати. Мальчик стал единственным свидетелем бракосочетания. В следующем году супруги намерены устроить ещё одно торжество, на которое уже пригласят самых близких.

Напомним, 19 ноября беременная Решетова тайно вышла замуж в Барвихе за бизнесмена Валерия Цвека. Изначально пара планировала пожениться в конце сентября, однако из-за сильного токсикоза модели церемонию пришлось отложить.