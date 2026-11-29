Свадьбы не будет: Николь Шерзингер рассталась с женихом после семи лет отношений
Николь Шерзингер и Том Эванс расстались после семи лет отношений
Обложка © ТАСС / Richard Shotwell / АР
Американская певица Николь Шерзингер рассталась с бывшим регбистом Томом Эвансом после семи лет отношений. О разрыве помолвки сообщил сам 41-летний спортсмен в социальных сетях.
Из обращения Эванса следует, что инициатором расставания стала 48-летняя артистка. Спортсмен признался, что надеялся на совместное будущее с возлюбленной, однако уважает её решение и желает ей счастья.
Шерзингер и Эванс познакомились в 2019 году на съёмках музыкального шоу The X Factor: Celebrity. В июне 2023 года спортсмен сделал певице предложение во время отдыха на Гавайях.
Сама солистка Pussycat Dolls пока публично не раскрыла причины расставания.
Ранее Life.ru рассказывал о травме Николь Шерзингер во время гастрольного тура. Певица получила ожог кипятком, но продолжила выступать. В октябре артистка показала поклонникам последствия травмы и кадры подготовки к очередному концерту.
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