Американская певица Николь Шерзингер рассталась с бывшим регбистом Томом Эвансом после семи лет отношений. О разрыве помолвки сообщил сам 41-летний спортсмен в социальных сетях.

Из обращения Эванса следует, что инициатором расставания стала 48-летняя артистка. Спортсмен признался, что надеялся на совместное будущее с возлюбленной, однако уважает её решение и желает ей счастья.

Шерзингер и Эванс познакомились в 2019 году на съёмках музыкального шоу The X Factor: Celebrity. В июне 2023 года спортсмен сделал певице предложение во время отдыха на Гавайях.

Сама солистка Pussycat Dolls пока публично не раскрыла причины расставания.

Ранее Life.ru рассказывал о травме Николь Шерзингер во время гастрольного тура. Певица получила ожог кипятком, но продолжила выступать. В октябре артистка показала поклонникам последствия травмы и кадры подготовки к очередному концерту.