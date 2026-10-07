The Show Must Go On: Солистка Pussycat Dolls вышла к зрителям с обваренной кипятком ногой
Николь Шерзингер показала, что стало с её ногой после пролитого кипятка
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nicolescherzinger
Николь Шерзингер показала, как выглядят её ноги спустя больше недели после серьёзного ожога кипятком. 48-летняя солистка Pussycat Dolls опубликовала кадры травмы вместе с фотографиями своей подготовки к очередному выходу на сцену.
Несчастный случай произошёл 26 сентября перед концертом группы в Дюссельдорфе. Примерно за час до выступления на ногу Шерзингер попал кипяток. На фотографиях видны обширные покраснения и следы волдырей в районе колена и ниже по ноге.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nicolescherzinger
Певица не стала отменять шоу и в тот же вечер вышла к зрителям. Позже она объяснила поклонникам, что решила продолжить выступление, несмотря на случившееся.
Новые кадры Шерзингер опубликовала 6 октября, противопоставив подготовленный сценический образ тому, что публика обычно не видит за кулисами. Среди комментаторов оказалась певица Глория Гейнор, назвавшая коллегу «воином».
Сейчас Шерзингер продолжает гастролировать вместе с Эшли Робертс и Кимберли Уайатт в рамках тура PCD Forever. Уже после происшествия трио выступило в Дублине, а завершить гастроли планируется 30 октября концертом в Сан-Паулу.
Похожая история недавно произошла с Ольгой Бузовой. После падения в душе певице пришлось перенести операцию, на повреждённое колено наложили около 40 швов, однако артистка продолжила работать. В сентябре она едва не расплакалась на репетиции большого шоу из-за оставшегося после травмы шрама, признавшись, что теперь вынуждена учитывать состояние ноги при подготовке номеров и выборе сценических костюмов.
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