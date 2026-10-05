Свадебный кортеж на «Геликах» подрезал машину полиции в Нижнем Новгороде
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Свадебный кортеж из Mercedes-Benz G-Class устроил опасные перестроения на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде и помешал проезду полицейской машины. Об инциденте сообщает Baza, опубликовавшая кадры поездки.
На записи видно, как несколько внедорожников резко меняют полосы и вклиниваются перед другими автомобилями. Вместе с премиальными машинами в колонне ехали повреждённые «Жигули».
Свадебный кортеж на «Геликах» подрезал машину полиции в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram/Baza
В какой-то момент несколько «Геликов» оказались непосредственно перед служебной «ГАЗелью». Один из внедорожников перестроился перед автомобилем полиции, после чего движение машины МВД оказалось затруднено.
По данным Baza, как минимум один Mercedes-Benz G-Class из свадебного кортежа принадлежит официальному дилеру марки в Нижнем Новгороде.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти и Совет старейшин готовят меры для свадебных кортежей — ограничение числа машин и усиление контроля за ПДД, поскольку нарушения нельзя оправдывать традициями. Поводом стали жалобы старейшин на игнорирование требований ГИБДД, высокую скорость и тонированные автомобили в колоннах, что угрожает и участникам, и другим водителям.
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