Свадебный кортеж из Mercedes-Benz G-Class устроил опасные перестроения на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде и помешал проезду полицейской машины. Об инциденте сообщает Baza, опубликовавшая кадры поездки.

На записи видно, как несколько внедорожников резко меняют полосы и вклиниваются перед другими автомобилями. Вместе с премиальными машинами в колонне ехали повреждённые «Жигули».

Свадебный кортеж на «Геликах» подрезал машину полиции в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram/Baza

В какой-то момент несколько «Геликов» оказались непосредственно перед служебной «ГАЗелью». Один из внедорожников перестроился перед автомобилем полиции, после чего движение машины МВД оказалось затруднено.

По данным Baza, как минимум один Mercedes-Benz G-Class из свадебного кортежа принадлежит официальному дилеру марки в Нижнем Новгороде.