Участники свадебного кортежа в Кабардино-Балкарии устроили опасные гонки на трассе, намеренно сталкиваясь друг с другом и выезжая на встречную полосу. В результате в отношении семерых водителей составили сразу 39 административных протоколов, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Опасные забавы свадебного кортежа на трассе в КБР. Видео © VK / МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Инцидент произошёл на автодороге Майский — Ново-Ивановская. На видео, опубликованном полицией, видно, как автомобили свадебного кортежа едут в три ряда, а водители двух машин несколько раз сталкиваются, пытаясь вытеснить друг друга с дороги. Такие манёвры, подчеркнули правоохранители, создавали реальную угрозу другим участникам движения.

«Сотрудники Госавтоинспекции Майского района оперативно установили личности нарушителей. Ими оказались молодые люди из Урванского района возрастом от 19 до 28 лет. В отношении семерых водителей было составлено 39 административных протоколов», — сообщили в ведомстве.

Нарушителей привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу, управление автомобилями после лишения водительских прав, а также за несвоевременную уплату ранее назначенных штрафов.

Два автомобиля отправили на специализированную стоянку. Самих участников опасной поездки доставили в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу.