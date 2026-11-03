Угонщик на ВАЗе сбил девушку во время погони по ночной Москве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Москве 20-летний водитель угнанного автомобиля сбил девушку-пешехода, пытаясь скрыться от сотрудников Росгвардии. Ночная погоня развернулась на севере столицы и закончилась задержанием нарушителя. Кадры происшествия опубликовала пресс-служба столичного управления Росгвардии.
Кадры погони. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва
Во время патрулирования росгвардейцы заметили автомобиль ВАЗ-2115, который числился в угоне. Правоохранители потребовали остановиться, однако водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться, увеличив скорость.
Во время преследования автомобилист совершил наезд на девушку-пешехода. Вскоре сотрудники Росгвардии сумели заблокировать машину и задержать находившегося за рулём молодого человека.
Выяснилось, что нарушителем оказался 20-летний приезжий из Мордовии. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшую девушку госпитализировали. Информации о тяжести её травм пока нет.
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