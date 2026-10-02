Свеча, бумага и шестигранник: Life.ru узнал, чем вооружиться против сквозняков накануне зимы

Холодный воздух проникает в квартиру через неплотности в ограждающих конструкциях. Зачастую источником становятся балконная дверь, оконные створки или стыки стен. Эксперт гипермаркета для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада «Лемана ПРО» Николай Петин рассказал Life.ru, как найти такие точки холода.

По словам эксперта, проверку проводят в ветреный день при разнице температур на улице и в помещении не менее десяти градусов. Пламя свечи или зажигалки медленно перемещают вдоль периметра оконных створок, балконной двери, стыков стен с потолком и полом. Значительное колыхание пламени указывает на щель.

Также в проверке может помочь тонкая полоска бумаги, зажатая между створкой и рамой; она покажет плотность прижима. Если лист вытягивается без усилия, герметичность нарушена. Проверку повторяют в нескольких точках по высоте створки, так как перекос рамы даёт неравномерный прижим.

Балконная дверь пропускает холод по нескольким причинам. Цапфы на торце створки могут находиться в летнем положении. Шестигранным ключом их поворачивают в вертикальное положение для усиления прижима. Резиновый уплотнитель со временем теряет эластичность и отслаивается в нижней части, где нагрузка наибольшая. Изношенную резинку извлекают из паза, очищают паз от пыли и вставляют новый уплотнитель без натяжения. Ослабшие крепежные винты под декоративной накладкой ручки подтягивают крестовой отвёрткой. Если створка провисла и задевает порог, регулируют нижнюю петлю.

Порог балконной двери часто остаётся без уплотнителя. Установка щёточного или резинового уплотнителя в порог снижает потери тепла. Сначала нужно проверить, что окна переведены в зимний режим. Если и в этом режиме сквозит, для пластиковых окон применяют самоклеящиеся уплотнители. Силиконовые и каучуковые (EPDM) уплотнители эластичнее поролоновых и выдерживают несколько сезонов. Поверхность перед наклейкой очищают и обезжиривают. Уплотнитель прижимают по всему периметру рамы без растяжения. Щели между рамой и откосом заполняют монтажной пеной или акриловым герметиком. Стык подоконника и рамы герметизируют силиконовым составом.

Щели в стыках стен и вокруг труб заполняют монтажной пеной или акриловым герметиком. Для небольших зазоров подходит силиконовый герметик, сохраняющий эластичность. Если из вентиляционной решётки ощущается движение холодного воздуха, устанавливают решётку с обратным клапаном, пропускающую воздух наружу и блокирующую обратный поток.

Уплотнитель по периметру полотна и коробки входной двери проверяют так же, как на окнах. Если металл полотна холодный на ощупь, а из-под двери дует, помогает замена уплотнителя и регулировка прижимной планки. Порог с щелевым уплотнителем также снижает потери тепла.

«После герметизации всех обнаруженных неплотностей проводят повторную проверку пламенем свечи. Устранение сквозняков снижает теплопотери и уменьшает затраты на отопление», — заключил специалист.

Дома мы прячемся от выхлопов и городской пыли. Но свеча с запахом «чистоты» или мокрый угол за шкафом могут менять состав воздуха, которым мы дышим каждый день. Life.ru выяснил, где искать скрытые источники загрязнения.