Свет на миллион: У жены сбежавшего экс-генпрокурора Украины появилась газовая электростанция

Супруга бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко получила право пользоваться газовой электростанцией стоимостью 1,14 миллиона гривен (около 25 тысяч долларов). Оборудование принадлежит частной агрофирме «Свитанок», где работает женщина. Это следует из декларации Кравченко, опубликованной в украинском реестре.

Право пользования электростанцией оформлено с 1 мая 2026 года. В документе также указан дом площадью почти 293 квадратных метра под Киевом стоимостью 22,8 миллиона гривен, который арендует супруга экс-генпрокурора.

Сам Кравченко задекларировал доход более 30 тысяч долларов, а его жена — свыше 120 тысяч. Кроме того, семья указала денежные активы на общую сумму около 79 тысяч долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что Верховная рада 15 сентября отправила Кравченко в отставку после его отъезда за границу. За увольнение проголосовали 317 депутатов. Незадолго до этого генпрокурор подал заявление об уходе на фоне расследования НАБУ и САП в отношении сотрудников его ведомства.