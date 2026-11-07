В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. Одновременно местные информационные каналы сообщили об остановке движения поездов на красной и синей линиях киевского метрополитена.

При экстренных отключениях заранее составленные почасовые графики подачи электричества не действуют. Потребителей могут отключать вне установленного расписания, а сроки восстановления электроснабжения зависят от состояния энергосистемы.

По сообщениям местных каналов, перебои затронули сразу две из трёх линий столичного метро — Святошинско-Броварскую (красную) и Оболонско-Теремковскую (синюю). Информация о масштабах остановки движения и времени его возобновления уточняется.

Киев и область уже сталкивались с серьёзными перебоями в электроснабжении в начале ноября. Тогда энергетики неоднократно вводили аварийные ограничения, а нестабильное напряжение приводило к временным остановкам электротранспорта.

В частности, 2 ноября движение поездов на отдельных участках киевского метро ограничивали из-за значительных колебаний напряжения в питающей сети. Проблемы затрагивали также трамвайные и троллейбусные маршруты.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за перебоев с электричеством в киевском метро в штатном режиме осталась работать только одна ветка. Значительные перепады напряжения от внешних центров питания привели к ограничениям на красной и зелёной линиях. При этом синяя ветка тогда продолжала работать без изменений.