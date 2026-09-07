Свет погас, спектакль продолжился: Артисты в Донецке доиграли постановку в темноте из-за блэкаута

Внезапное отключение электричества не остановило спектакль в Донецком театре оперы и балета. Артисты продолжили выступление при свете фонариков. Кадрами события жители регионов делились в соцсетях.

Актёры в Донецке доиграли спектакль при свете фонариков после блэкаута. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vkadreliza

Блэкаут произошёл прямо во время постановки. Несмотря на темноту, актёры не стали прерывать представление и остались на сцене. Освещать площадку пришлось подручными средствами. В таких условиях труппа довела спектакль до финала.

Зрители поддержали артистов и после окончания постановки встретили их овациями. Таким образом, неожиданное отключение света не сорвало представление и стало частью необычного театрального вечера.

В конце августа более 76 тысяч жителей Донецка остались без электричества после отключения 431 трансформаторной подстанции. О масштабном сбое тогда сообщали городские власти со ссылкой на «Донецкэнерго»