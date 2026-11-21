Семья из четырёх человек может сэкономить на освещении около 515 рублей в месяц, если заменит 12 ламп накаливания на светодиодные. Такой расчёт для двухкомнатной квартиры привёл эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

При тарифе 5,5 рубля за киловатт-час работа 12 ламп накаливания мощностью по 60 ватт обойдётся в 594 рубля в месяц, если свет горит по пять часов в день. Светодиодные лампы по 8 ватт дают столько же света, а расходы на освещение при том же режиме составят около 79 рублей. За год разница превысит 6 тысяч рублей.

Датчик движения в квартире будет окупаться 10–15 лет. Сам прибор стоит от 600 до 1500 рублей, а на работу одной светодиодной лампы в коридоре уходит всего 10–15 рублей в месяц. Больше пользы датчики принесут в подъездах и подвалах, где ламп много и свет горит подолгу, отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».