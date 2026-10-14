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Опубликовано 14 октября, 18:07

«Светлая память, дорогой»: Вдова Юдашкина обратилась к нему в особенный день

Марина Юдашкина почтила память мужа в день его 63-летия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Moskvitsova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Moskvitsova

Вдова знаменитого модельера Валентина Юдашкина Марина обратилась к покойному мужу в день, когда ему исполнилось бы 63 года. Трогательное послание она опубликовала в соцсетях, сопроводив пост фотографией супруга.

«Сегодня твой день рождения! Светлая память, дорогой!» — написала Юдашкина.

Для памятной публикации женщина выбрала портрет, на котором дизайнер запечатлён в тёмно-зелёной водолазке и чёрном жакете. Он смотрит прямо в объектив и улыбается. Под трогательной публикацией Марины Юдашкиной отметились многие звёзды российского шоу-бизнеса.

Кристина Орбакайте написала: «Наш любимый Валечка», а Алсу назвала модельера дорогим Валентином и почтила его память. Тёплые слова также оставили Наташа Королёва, Яна Рудковская и Катя Лель. Среди тех, кто вспомнил знаменитого кутюрье, оказались Николай Басков, Екатерина Стриженова и Инна Михайлова — супруга певца Стаса Михайлова.

Валентин Юдашкин ушёл из жизни 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым модельер боролся на протяжении нескольких лет. Его уход стал тяжёлой утратой для близких, друзей и коллег.

После смерти дизайнера семейное дело продолжили супруга и дочь Галина. Марина сохранила руководящую должность в Доме моды, а наследница кутюрье занялась творческим развитием бренда. Таким образом, созданный Юдашкиным модный дом продолжает работать под руководством его семьи.

«Три года как тебя нет с нами»: Вдова Юдашкина показала фото модельера в молодости в годовщину его смерти
«Три года как тебя нет с нами»: Вдова Юдашкина показала фото модельера в молодости в годовщину его смерти

Ранее Алла Пугачёва также почтила память Валентина Юдашкина. В третью годовщину смерти модельера певица призналась, что ей очень не хватает близкого друга. Она оставила трогательное послание под публикацией Марины Юдашкиной, которая тогда поделилась архивными фотографиями супруга.

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Николь Вербер
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