Потребительские цены на Украине за 13 лет выросли в 5,4 раза. К такому выводу пришло РИА «Новости» после анализа статистических данных.

Если в октябре 2013 года определённый набор повседневных покупок и расходов обходился жителю страны в 1000 гривен, то теперь за него приходится отдавать уже 5400. В расчёт вошли продукты питания, одежда, лекарства, транспорт, коммунальные услуги, образование и отдых. Наиболее заметное подорожание зафиксировано в сфере ЖКХ.

Так, газ за указанный период стал дороже почти в 14 раз, а электричество, водоснабжение и канализация — в 13. Стоимость продовольствия увеличилась в среднем в 5,5 раза, топлива — почти в 8,5. Кроме того, согласно ранее проведённому агентством анализу, прожиточный минимум, предусмотренный проектом украинского бюджета на 2027 год, в долларовом выражении окажется почти вдвое ниже показателя конца 2013-го.

В субботу, 21 ноября, исполнится 13 лет с начала Евромайдана. Массовые протесты в центре Киева вспыхнули после решения властей приостановить процесс сближения с Евросоюзом. Участники акций рассчитывали, что европейская интеграция приведёт к повышению уровня жизни. В результате столкновений демонстрантов с силовиками погибли более 100 человек, а президент Виктор Янукович впоследствии лишился власти.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине предупредили о возможном подорожании хлеба до конца 2026 года. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук связал ожидаемый скачок с перебоями электроснабжения, дорогим топливом и дополнительными расходами производителей.