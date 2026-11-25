Любителей астрономии ждёт встреча с одной из самых необычных планет Солнечной системы. В ночь с 25 на 26 ноября Уран окажется в противостоянии с Солнцем — в этот период ледяной гигант будет находиться на минимальном расстоянии от Земли в 2026 году и достигнет максимальной яркости. Об этом сообщает Live Science.

Во время противостояния Земля оказывается между Солнцем и планетой. Поэтому Уран восходит примерно на закате, остаётся над горизонтом почти всю ночь и заходит около рассвета. В этот раз расстояние между Землёй и ледяным гигантом составит около 2,76 миллиарда километров.

Искать планету следует в созвездии Тельца, неподалёку от звёздного скопления Плеяды. Яркость Урана достигнет примерно 5,6 звёздной величины. Теоретически его можно заметить невооружённым глазом при исключительно тёмном и ясном небе, однако астрономический бинокль или телескоп значительно упростят наблюдение.

Есть и препятствие: совсем недавно, 24 ноября, произошло полнолуние, совпавшее с Бобровой суперлуной. Яркий свет спутника Земли будет мешать разглядеть тусклую планету. Поэтому наблюдателям стоит выбирать места подальше от городской засветки и воспользоваться оптическими приборами.

Уран называют ледяным гигантом не случайно. Он вращается практически на боку: наклон его оси составляет около 98 градусов. Один оборот вокруг собственной оси занимает примерно 17 часов, а полный оборот вокруг Солнца — около 84 земных лет.

За всю историю космических исследований к Урану приблизился только один земной аппарат — американский «Вояджер-2». Он пролетел мимо планеты 24 января 1986 года и передал учёным уникальные сведения о её атмосфере, кольцах и спутниках.