Свидетельница изменила показания по делу о пропаже школьницы после ДТП — теперь ей грозит суд

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против Лилии Сенчуковой — ключевой свидетельницы по делу о пропаже школьницы в 2010 году. Женщину подозревают в даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя прокурора региона Игоря Мищенко.

Девочка пропала 2 марта 2010 года в селе Яркуль. По версии следствия, её сбили на автомобиле бывшие сотрудники милиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, после чего попытались скрыть произошедшее. В 2023 году мужчин задержали, а показания Сенчуковой стали одним из ключевых элементов обвинения.

На предварительном следствии женщина рассказывала, что находилась в машине с нетрезвыми милиционерами в момент происшествия. Однако во время судебного процесса она отказалась от своих слов и извинилась перед подсудимыми.

«Я прошу прощения у подсудимых, что оклеветала их», — заявила Сенчукова. Она утверждала, что на допросах оговорила мужчин под давлением, а первоначальные показания дала в нетрезвом состоянии.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко заявил, что на стадии следствия женщина неоднократно давала последовательные показания. По его словам, они согласовывались с другими доказательствами, поэтому материалы в отношении Сенчуковой выделили в отдельное производство.

«Её показания на следствии в совокупности с другими свидетельствовали о том, что она действительно тогда говорила правду», — пояснил Мищенко.

Дело возбудили по статье 307 УК РФ о заведомо ложных показаниях свидетеля. По части 1 этой статьи предусмотрены, в частности, арест на срок до трёх месяцев и другие виды наказания.

Напомним, обвинения бывшим милиционерам предъявили в октябре 2024 года на основании показаний свидетельницы. По её словам, силовики 2 марта 2010 года сбили девочку на машине, а затем похитили и убили. Новосибирский областной суд поставил точку в резонансном деле экс-милиционеров летом 2025 года. Основанием для оправдательного вердикта стала невозможность установить ключевые обстоятельства гибели ребёнка. В феврале 2026 года Верховный суд отменил апелляционное решение по делу Кудрявцева, направив его на новое рассмотрение. Именно он был за рулём машины в тот роковой день.