Сибирским экс-милиционерам вынесли приговор по делу о похищении и убийстве девочки 15 лет назад

Новосибирский областной суд поставил точку в резонансном деле экс-милиционеров, обвинённых в похищении и убийстве 15-летней школьницы из села Яркуль в 2010 году. Бывшие сотрудники правоохранительных органов Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей признаны невиновными в чудовищном преступлении.

Основанием для оправдательного вердикта стала невозможность установить ключевые обстоятельства гибели ребёнка. Суд признал за экс-милиционерами право на реабилитацию, фактически освободив их от всех обвинений спустя 14 лет после трагедии.

«Оправдать за неустановлением событий преступления. Признать право на реабилитацию», — огласила вердикт судья Софья Бутина.

Обвинения бывшим милиционерам предъявили в октябре 2024 года на основании показаний свидетельницы. По её словам, силовики 2 марта 2010 года сбили девочку на машине, а затем похитили и убили. Кудрявцеву и Бартоломею вменялось ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) и п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максиму Кудрявцеву также вменяют ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Спустя месяц свидетельница от своих показаний отказалась, заявив, что «болтанула», потому что была пьяна.