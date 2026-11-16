Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными договоры, позволявшие зарубежным правообладателям «Свинки Пеппы» и «Говорящего Тома» получать компенсации от российских предпринимателей в обход установленных ограничений. Речь идёт о 18,6 миллиона рублей, которые, по данным прокуратуры региона, могли быть выведены из страны.

Разбирательство касалось соглашений между российской компанией «Квинтилиана» и иностранными правообладателями — Entertainment One UK Limited и Outfit7 Limited. По этим договорам российская фирма получила право взыскивать деньги с предпринимателей, использовавших популярные товарные знаки без разрешения.

Прокуратура установила, что подобная схема позволяла обходить правила расчётов с правообладателями из недружественных государств. По действующему порядку соответствующие выплаты должны поступать на специальные рублёвые счета типа «О», с которых нельзя свободно переводить деньги за границу.

Надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав признать договоры уступки прав недействительными. Арбитраж поддержал позицию прокуратуры.

«Согласившись с позицией прокуратуры, Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными договоры уступки прав, заключенные иностранной организацией из недружественного государства в целях обхода установленных законодательством запретов и ограничений», — сообщили в ведомстве.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. По данным картотеки арбитражных дел, в разбирательстве с Entertainment One UK Limited истцом наряду с прокуратурой выступало Минэкономразвития России. В деле с Outfit7 Limited министерство участвовало в качестве третьего лица.

При этом судебное решение не отменяет исключительных прав на персонажей. Иностранные компании по-прежнему могут защищать интеллектуальную собственность в России, однако расчёты с ними должны проводиться по установленным правилам.