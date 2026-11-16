«Свинке Пеппе» и «Говорящему Тому» не дали вывести из России 18,6 млн рублей
Суд заблокировал схему вывода ₽18,6 млн из РФ владельцами прав на «Свинку Пеппу»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными договоры, позволявшие зарубежным правообладателям «Свинки Пеппы» и «Говорящего Тома» получать компенсации от российских предпринимателей в обход установленных ограничений. Речь идёт о 18,6 миллиона рублей, которые, по данным прокуратуры региона, могли быть выведены из страны.
Разбирательство касалось соглашений между российской компанией «Квинтилиана» и иностранными правообладателями — Entertainment One UK Limited и Outfit7 Limited. По этим договорам российская фирма получила право взыскивать деньги с предпринимателей, использовавших популярные товарные знаки без разрешения.
Прокуратура установила, что подобная схема позволяла обходить правила расчётов с правообладателями из недружественных государств. По действующему порядку соответствующие выплаты должны поступать на специальные рублёвые счета типа «О», с которых нельзя свободно переводить деньги за границу.
Надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав признать договоры уступки прав недействительными. Арбитраж поддержал позицию прокуратуры.
«Согласившись с позицией прокуратуры, Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными договоры уступки прав, заключенные иностранной организацией из недружественного государства в целях обхода установленных законодательством запретов и ограничений», — сообщили в ведомстве.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. По данным картотеки арбитражных дел, в разбирательстве с Entertainment One UK Limited истцом наряду с прокуратурой выступало Минэкономразвития России. В деле с Outfit7 Limited министерство участвовало в качестве третьего лица.
При этом судебное решение не отменяет исключительных прав на персонажей. Иностранные компании по-прежнему могут защищать интеллектуальную собственность в России, однако расчёты с ними должны проводиться по установленным правилам.
Ранее Life.ru сообщал, что американский бренд Tommy Hilfiger, покинувший российский рынок, зарегистрировал в России товарный знак со сроком действия до 2035 года. При этом в октябре компания смогла защитить права на другие свои товарные знаки в российском суде.