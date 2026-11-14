Американский модный бренд Tommy Hilfiger, ранее покинувший российский рынок, зарегистрировал в России товарный знак со сроком действия до 2035 года. Под ним компания сможет продавать сумки, парфюмерию и различные аксессуары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Правовая охрана распространяется на несколько категорий товаров. В перечень вошли сумки, кошельки и портмоне, духи и одеколоны. Кроме того, регистрация охватывает браслеты для наручных часов и оправы для очков.

При этом оформление товарного знака само по себе не означает возвращения Tommy Hilfiger в Россию. Регистрация позволяет защищать название бренда от использования без разрешения правообладателя, даже если компания не планирует возобновлять работу фирменных магазинов.

В октябре 2026 года Tommy Hilfiger уже удалось отстоять права на другие свои товарные знаки в российском суде. Индивидуальный предприниматель пытался добиться прекращения их правовой охраны, утверждая, что бренд не использовался в стране более трёх лет. Однако Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требований, а 12 октября это решение устояло в кассации.

Tommy Hilfiger принадлежит американской корпорации PVH, которая также владеет Calvin Klein. В 2022 году компания приостановила работу интернет-магазинов в России, а затем закрыла розничные точки.

Ранее Life.ru рассказывал, что Calvin Klein также зарегистрировал товарный знак в России до июня 2035 года. Заявку американская компания Calvin Klein Trademark Trust направила в Роспатент ещё в июне 2025-го. Регистрация охватывает одежду, парфюмерию, оптические изделия, часы, кожаные аксессуары и постельные принадлежности.