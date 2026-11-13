Бывший член террористической группировки «Красные бригады» эффектно сбежал из-под ареста в Аргентине с использованием свиного жира и выпрыгнув с балкона. За любую информацию о нём власти готовы дать $13 000, пишет газета Guardian.

Экс-член «Красных бригад» Бертулацци сбежал из-под ареста с помощью свиного жира. Видео © X / Diego G

74-летний Леонардо Бертулацци — бывший член леворадикальной группировки «Красные бригады». После ареста в 2024 году он находился под домашним арестом и ожидал экстрадиции в Италию для отбывания 27-летнего срока за терроризм и похищения людей. В 1977 году он похитил наследника династии судовладельцев Пьетро Косту и просил за него выкуп.

Пару дней назад Леонардо Бертулацци не оказалось в квартире, где он ждал экстрадиции, а в помещении нашли непонятный предмет с проводами, который приняли за бомбу. Оказалось, что итальянец снял электронный браслет слежения, положил его в специальную конструкцию с термоодеялом, пропитанным свиным жиром, чтобы устройство продолжало передавать сигнал и не вызывало подозрений.

Сам же радикал спустился с балкона квартиры на пятом этаже с помощью верёвок, перебрался на крыши соседних зданий и выбрался на улицу. Всё это он сделал в тот момент, когда в Аргентину приезжал Папа Римский и большая часть полицейских была занята его охраной. Министерство безопасности Аргентины предложило вознаграждение в размере $13 000 за информацию, которая приведёт к поимке Бертулацци.

«Красные бригады» — итальянская леворадикальная террористическая организация, действовавшая в 1970-х годах. Боевики выступали за коммунистическую революцию, устраивали убийства, похищения и теракты. Самой известной их жертвой стал бывший премьер-министр Италии Альдо Моро, которого похитили и убили в 1978 году. Бертулацци занимал руководящую должность в организации.

Ранее экс-чиновница администрации Красноярска, обвиняемая в мошенничестве, сбежала из-под домашнего ареста, перерезав электронный браслет. Обвиняемая — бывшая сотрудница мэрии Красноярска, работавшая в земельном отделе. Её дело касается хищения муниципальной земли в садоводческом товариществе. Вместе с ней обвинение предъявлено ещё одной сотруднице администрации, которая находится под домашним арестом.