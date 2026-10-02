Свист заглушал оркестр: Мерца и Рютте встретили протестами после премии НАТО

Канцлера Германии Фридриха Мерца и генерального секретаря НАТО Марка Рютте встретили свистом и протестными выкриками после церемонии вручения Международной премии Вестфальского мира в Мюнстере. О реакции собравшихся сообщил WDR.

Мерца и Рютте освистали после вручения НАТО премии в Мюнстере. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ moucdia_

Премию получила НАТО, а Рютте принял награду от имени альянса. Мерц выступил на церемонии с хвалебной речью в адрес организации и участвовал в передаче статуэтки.

После мероприятия Мерц, Рютте и премьер Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст вышли к людям на Сентенцбоген возле исторической ратуши. Вместо приветствий с площади раздались громкие протестные выкрики и свист. По данным WDR, шум продолжался даже во время исполнения европейского гимна оркестром.

Телеканал пишет, что перед ратушей политиков освистывали сотни человек. Полиция сообщила, что в этот день в Мюнстере прошли пять демонстраций, в которых в общей сложности участвовали около 350 человек. Все акции завершились без серьёзных происшествий.

Непосредственно во время появления перед протестующими Мерц и Рютте публично отвечать на выкрики не стали. Позднее генсек НАТО в разговоре с местной радиостанцией Antenne Münster заявил, что понимает протест и считает важным право граждан выражать своё мнение в демократическом обществе.

Ранее в тот же день Мерц во время визита в Мюнстер обвинил Россию в «ревизионизме» и заявил о намерении Германии продолжать поддержку Украины вместе с другими странами НАТО. В МИД РФ отметили, что немецкий политик не понимает значения этого слова.