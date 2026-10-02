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Опубликовано 2 октября, 13:29

«Добавил ещё одно сильное качество»: Захарова высмеяла выпад Мерца против России

Захарова заявила, что Мерц не понимает значения слова «ревизионизм»

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц, обвинивший Россию в «ревизионизме», не понимает значения этого слова. Так дипломат прокомментировала ТАСС его недавнее выступление о якобы угрозе европейскому порядку.

«Судя по всему, ко всем остальным своим «сильным качествам» Мерц добавил ещё одно — незнание значения слова «ревизионизм», — заявила Захарова.

Накануне Мерц обвинил Россию в том, что она якобы бросает вызов европейскому мирному порядку. Выступая в Мюнстере, канцлер назвал политику Москвы «жестоким ревизионизмом» и связал исход конфликта на Украине с безопасностью Европы.

Захарова в ответ напомнила, что термин «ревизионизм» происходит от латинского revisio — «пересмотр» — и означает курс на пересмотр устоявшихся теорий, доктрин или концепций. Дипломат задалась вопросом, какие именно из них, по мнению Мерца, Россия требует пересмотреть.

Риторика Берлина в отношении Москвы в последние недели заметно обострилась. Ранее Захарова заявляла, что отдельные европейские политики ведут континент к возможному конфликту с Россией, одновременно, по её оценке, запугивая население заявлениями об угрозе со стороны Москвы.

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На этом фоне дипломатические контакты Москвы и Берлина полностью не прекращены. 26 сентября Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль провели первую за более чем четыре года очную встречу, причём, как заявляла Захарова, переговоры запросила именно германская сторона.

Больше новостей о международных отношениях и заявлениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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