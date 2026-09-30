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Регион
Опубликовано 30 сентября, 21:15

«Горячие головы» ведут Европу к конфликту: Захарова предупредила ЕС

Захарова: «Горячие головы» ведут Европу к возможному конфликту

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельные европейские политики планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту с Россией, одновременно запугивая население якобы исходящими от Москвы угрозами. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отдельные «горячие головы» планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту, подготавливая к эскалации напряжённости. Рядовых европейцев запугивают апокалиптическими сценариями и якобы исходящими от нашей страны «гибридными» угрозами», — сказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия, по позиции Москвы, не угрожает европейским государствам и не намерена этого делать.

«Как заявлял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наша страна не угрожает и не собирается угрожать европейским странам», — напомнила представитель МИД.

Одновременно дипломат заявила о готовности России ответить в случае агрессии.

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Ранее лидер РФ Владимир Путин 25 сентября заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с европейскими государствами. Президент назвал рассуждения о возможности такого конфликта провокационными и подчеркнул, что Москва не видит для него оснований.

Тема возможной эскалации вновь обострилась вокруг Калининградской области. 30 сентября Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты напоминают «горячим головам» в Европе о положениях документов в сфере ядерного сдерживания. Поводом стали заявления о возможной блокаде российского региона.

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Милена Скрипальщикова
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