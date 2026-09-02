«Свободная страна»: Хорватский олимпиец переехал в Россию ради безопасности и будущего детей

52-летний хорватский легкоатлет Стевимир Эрцеговац, участник Олимпийских игр, переехал в Россию вместе с женой и детьми. В 2025 году он стал первым иностранцем, переселившимся в Псковскую область по региональной программе импатриации. Ранее спортсмен жил в США и Канаде. В беседе с RT Эрцеговац заявил, что причины переезда — ценности и среда, в которой они не хотели бы растить детей.

«Для меня, как для родителя, главное — их безопасность и будущее», — сказал он. По его словам, в России его дети учатся в православной гимназии, а также он добавил, что «быть православным здесь не проблема».

Эрцеговац признал, что жизнь в Хорватии хорошая, но его семья не чувствовала там свою страну, «особенно из-за давления на православных». Друзья спортсмена на родине не разделяют его взглядов, уточнил легкоатлет. Он также добавил, что его устраивают уровень образования и качество жизни в России.

А ранее Life.ru писал, что врач из Латвии переехала в Россию и стала трудницей монастыря. До этого женщина успела пожить в США, Великобритании, Германии, Австрии и Нидерландах, однако нигде не захотела остаться.