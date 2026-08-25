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25 августа, 12:31

«Хочу жить нормальной жизнью»: Врач из Латвии отказалась от США и Европы ради России

Врач из Латвии Наталья Дуган переехала в Россию и стала трудницей монастыря

Наталья Дуган. Обложка © RT

Наталья Дуган. Обложка © RT

Уроженка Латвии Наталья Дуган переехала в Россию и стала трудницей Михайловского собора Псково-Печерского монастыря. До этого женщина успела пожить в США, Великобритании, Германии, Австрии и Нидерландах, однако нигде не захотела остаться.

Решение вернуться она приняла после случайного ролика в соцсетях о возможности переезда в Россию для выходцев из бывшего СССР. Дуган, прежде работавшая врачом-педиатром, призналась, что особенно хотела вновь свободно пользоваться родным языком.

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«Я хочу жить нормальной жизнью, разговаривать на своём родном, русском языке», — рассказала собеседница RT.

После переезда Наталья поселилась в Печорах, приняла крещение и стала помогать в Михайловском соборе. Она призналась, что за годы жизни за рубежом так и не встретила русскоговорящих эмигрантов, которые были бы полностью счастливы вдали от России.

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Борис Эльфанд
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