Сводка МО от 13 октября: ВС РФ поразили объекты ВПК и цеха БПЛА Украины
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Российские военные за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ 13 октября.
По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок.
«Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения», — сообщили в Минобороны.
Также под удар попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
В ведомстве уточнили, что атаки проводились по объектам, связанным с обеспечением украинских войск, производством и хранением беспилотников.
Накануне российские военные также нанесли удары по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, цехам производства беспилотников и местам их запуска. По данным Минобороны, поражение было нанесено целям в 149 районах, включая пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
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