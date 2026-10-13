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Опубликовано 13 октября, 12:25

Сводка МО от 13 октября: ВС РФ поразили объекты ВПК и цеха БПЛА Украины

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за сутки поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ 13 октября.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок.

«Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения», — сообщили в Минобороны.

Также под удар попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В ведомстве уточнили, что атаки проводились по объектам, связанным с обеспечением украинских войск, производством и хранением беспилотников.

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Накануне российские военные также нанесли удары по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, цехам производства беспилотников и местам их запуска. По данным Минобороны, поражение было нанесено целям в 149 районах, включая пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

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Никита Никонов
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