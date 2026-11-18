Российские зенитчики сбили более 300 украинских БПЛА за сутки
Сводка от 18 ноября: За сутки российская ПВО сбила 310 украинских БПЛА
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 310 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 18 ноября.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 310 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 18 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны, воздушные цели сбивали над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
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