Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 310 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 18 ноября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 310 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 18 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны, воздушные цели сбивали над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.