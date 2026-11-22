Сенаторы-республиканцы могут сорвать назначение как минимум двух кандидатов президента США Дональда Трампа на руководящие должности в Пентагоне. Несмотря на многомесячные усилия Белого дома, выдвиженцы американского лидера так и не получили необходимой поддержки внутри собственной партии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Речь идёт об Остине Дамере и Алексе Велес-Грине, кандидатуры которых выдвинули более года назад. Первый претендует на должность помощника министра обороны по стратегии, планированию и возможностям, второй — заместителя замминистра обороны по политическим вопросам.

По информации газеты, оба кандидата не располагают достаточной поддержкой для утверждения. Ожидается, что их имена не войдут в заключительный список назначений, который Сенат рассмотрит до конца 2026 года.

Противостояние связано с разногласиями между республиканскими законодателями и заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби. В частности, причиной конфликта стало решение американского военного ведомства вывести армейскую бригаду из Румынии, принятое без предварительного согласования с некоторыми представителями Конгресса.

Дамер и Велес-Грин считаются близкими соратниками Колби. Пока их назначения не утверждены, оба уже работают в Пентагоне, участвуя в разработке оборонной стратегии и пересмотре американского военного присутствия в Европе.

Кадровые трудности возникли на фоне более масштабных разногласий внутри Республиканской партии. Часть сенаторов также выступает против предложения Трампа выделить дополнительные $350 млрд на оборону в рамках более широкого бюджетного плана. После поражения республиканцев на промежуточных выборах ситуация для Белого дома осложнилась.

Ранее Life.ru сообщал о разногласиях вокруг руководства Пентагона после поражения республиканцев на выборах в Конгресс. По данным американских СМИ, в окружении Трампа обсуждали возможную ответственность министра обороны Пита Хегсета за политические неудачи партии. Среди причин недовольства назывались последствия затянувшегося конфликта с Ираном.