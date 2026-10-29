«‎Своих братьев не предадим!» Лукашенко поклялся быть рядом с Россией в трудные времена

Белоруссия не отвернётся от России даже в самые сложные времена и продолжит поддерживать братскую страну на фоне специальной военной операции. Такое обещание дал президент республики Александр Лукашенко во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком, подчеркнув, что Минск не намерен отказываться от союзнических обязательств.

Белорусский лидер отметил, что вокруг нынешней ситуации звучат разные заявления, однако позиция его страны остаётся неизменной. По словам Лукашенко, Беларусь готова помогать российским партнёрам независимо от возникающих трудностей.

«Даже вот в эти сложные времена, когда идёт СВО, тут разговоры разные вокруг. Но я сказал однозначно, что мы не предатели. Мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом, если что-то сможем сделать», — заявил президент Белоруссии.

Отдельно Лукашенко обратился к губернатору Алтая, отметив, что географическая удалённость российского региона не станет препятствием для сотрудничества. Минск готов делиться опытом и оказывать необходимую поддержку, прежде всего в аграрной отрасли и промышленности.

«Если вы что-то интересное в Беларуси найдёте, вы скажите. Мы всегда будем готовы вам помочь в сельском хозяйстве и в машиностроительной сфере», — заверил он.

Президент также напомнил о хозяйственных связях, существовавших между республикой и российскими регионами во времена Советского Союза. Тогда белорусские предприятия участвовали в обеспечении Ленинграда, Калининградской, Московской, Брянской, Смоленской и Псковской областей.

По словам Лукашенко, Минск готов вернуться к подобной модели взаимодействия, причём организовать работу на более серьёзном уровне. Вместе с тем белорусский лидер с юмором заметил, что Москва требует особого подхода из-за своих масштабов.

«Ну, естественно, Москва — это мегаполис огромный. Тут нам не надорваться бы, поэтому я боюсь даже говорить. Но у нас неплохие отношения с Москвой в том числе. А эти регионы (остальные) — это наши регионы», — добавил Лукашенко.