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Опубликовано 10 сентября, 18:33

«СВОшники? Всех перебить»: Жительницу Донецка могут проверить из-за скандального стрима

Мизулина требует проверить стримершу из Донецка из-за призыва «перебить русских»

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициировала проверку стримерши из Донецкой области с ником «Огонёк». Во время прямого эфира девушка призвала «перебить всех русских».

Фрагмент трансляции Мизулина разместила в своём Telegram-канале. На записи стримерша также говорит о продаже информации о российских военнослужащих.

«Чего, тебе СВОшники нужны? Давай я тебе продам их. Эти русские <...> надо их срочно всех перебить», — сказала девушка во время трансляции.

По словам Мизулиной, стримерша предположительно ведёт эфиры из Донецка. Лига безопасного интернета передала информацию в полицию для проверки.

«Направили материалы в МВД с просьбой провести проверку», — указала Мизулина.

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Ранее Мизулина инициировала проверку блогерши Анастасии Мироновой после публикации рекламы парфюма с фотографией могилы. По мнению главы Лиги безопасного интернета, авторы рекламы могли использовать провокационный контент для привлечения внимания к малоизвестному бренду.

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Лия Мурадьян
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