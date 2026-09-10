«СВОшники? Всех перебить»: Жительницу Донецка могут проверить из-за скандального стрима
Мизулина требует проверить стримершу из Донецка из-за призыва «перебить русских»
Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициировала проверку стримерши из Донецкой области с ником «Огонёк». Во время прямого эфира девушка призвала «перебить всех русских».
Фрагмент трансляции Мизулина разместила в своём Telegram-канале. На записи стримерша также говорит о продаже информации о российских военнослужащих.
«Чего, тебе СВОшники нужны? Давай я тебе продам их. Эти русские <...> надо их срочно всех перебить», — сказала девушка во время трансляции.
По словам Мизулиной, стримерша предположительно ведёт эфиры из Донецка. Лига безопасного интернета передала информацию в полицию для проверки.
«Направили материалы в МВД с просьбой провести проверку», — указала Мизулина.
Ранее Мизулина инициировала проверку блогерши Анастасии Мироновой после публикации рекламы парфюма с фотографией могилы. По мнению главы Лиги безопасного интернета, авторы рекламы могли использовать провокационный контент для привлечения внимания к малоизвестному бренду.
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