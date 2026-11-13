Россия предложила иностранным государствам подключиться к спутниковому интернету «Рассвет» с возможностью передать контроль над наземной инфраструктурой собственным силовым структурам. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с руководителями дипломатических представительств.

По словам Баканова, такой подход позволит странам-партнёрам обеспечить полную информационную безопасность. Для этого на их территории будут создаваться собственные станции и сегменты системы, «которые будут контролироваться только вашими силовыми структурами».

Низкоорбитальную группировку «Рассвет» разрабатывает российская компания «Бюро 1440». В 2026 году она уже вывела на орбиту две партии спутников, оснащённых оборудованием связи на базе архитектуры 5G NTN, лазерными терминалами для обмена данными между аппаратами и плазменными двигателями.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 аппаратов, около 30 из которых входят в систему «Рассвет». В ближайшие два года правительство рассчитывает существенно увеличить число этих спутников, а переход к серийному производству должен снизить стоимость их изготовления примерно на треть.