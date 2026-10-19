«Свой парень» для американцев: Почему Вэнс может стать преемником Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обладает качествами, необходимыми для борьбы за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах 2028 года. Такое мнение высказал политолог Александр Рудаков, комментируя перспективы возможного преемника Дональда Трампа. Его слова приводит РИА «ФедералПресс».

По оценке эксперта, Вэнс сочетает умение находить общий язык с рядовыми избирателями и способность выстраивать отношения с американской политической элитой. Кроме того, он пользуется поддержкой части консервативной аудитории, включая сторонников журналиста Такера Карлсона.

Рудаков назвал вице-президента ярким и харизматичным политиком, который способен быть «своим парнем» для обычных американцев. Именно это качество, по мнению политолога, отличает его от других потенциальных претендентов на выдвижение.

Одним из таких соперников эксперт назвал государственного секретаря Марко Рубио. Рудаков считает, что глава Госдепартамента сильнее ориентирован на аппаратную работу, тогда как Вэнс лучше выстраивает непосредственный контакт с избирателями.

«Он скорее «функционер», «аппаратчик», дистанция между Рубио и массовым избирателем достаточно велика», — заявил политолог, характеризуя госсекретаря.

По мнению Рудакова, важным преимуществом Вэнса остаётся отсутствие очевидного конкурента, который мог бы объединить вокруг себя консервативное крыло Республиканской партии. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что до президентских выборов остаётся ещё два года, поэтому делать выводы об их исходе преждевременно.

Следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2028 года. Трамп уже дважды избирался на этот пост и в соответствии с 22-й поправкой к Конституции США не сможет баллотироваться на третий срок. При этом Республиканская партия пока не определила своего будущего кандидата.