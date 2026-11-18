Один из двух задержанных в Хабаровском крае по подозрению в государственной измене признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Соответствующее заявление мужчина сделал на видео ФСБ.

Задержание и допрос жителя Хабаровского края за госизмену. Видео © ЦОС ФСБ РФ

«Совершил государственную измену. Свою вину признаю, готов сотрудничать со следствием», — заявил задержанный.

По словам мужчины, он поддерживал связь с агентами Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности, ему поручили фотографировать объекты на территории Хабаровска.

Как отмечают в ФСБ, фигурант установил конфиденциальные контакты с представителем украинской военной разведки. В дальнейшем он осваивал управление беспилотниками на персональном компьютере для возможного проведения разведывательно-диверсионных операций против промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры региона.

Кроме того, по данным спецслужбы, мужчина привлёк к сотрудничеству своего родственника, имевшего по работе доступ к информации о военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Собранные персональные данные, как утверждает ФСБ, передавались представителю иностранной разведки.

О задержании двух жителей Хабаровского края по подозрению в госизмене стало известно ранее. При этом один из фигурантов на опубликованной видеозаписи рассказал, что его также готовили к применению беспилотников.

«Ещё меня пытались учить пилотированию дронов в компьютерном симуляторе с целью выполнения ударов с помощью дронов по ключевым целям», — сообщил мужчина.