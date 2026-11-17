Второй Западный окружной военный суд приговорил 17-летнего жителя Брянска к восьми годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической организации и незаконный оборот взрывных устройств. Об этом сообщили в прокуратуре Брянской области.

«С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Отбывать наказание несовершеннолетний будет в воспитательной колонии», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как установил суд, подросток связался через интернет с представителями террористических организаций и согласился выполнять их задания. По указанию кураторов он собирал и передавал информацию о расположении подразделений российской армии и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в феврале 2025 года юноша распространял в общественных местах Брянска листовки с призывами к террористической деятельности.

Спустя несколько месяцев несовершеннолетний получил новое поручение. В июне он забрал из тайника в Брянском районе взрывное устройство и перевёз его к Октябрьскому мосту, где оставил на хранение. Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили и изъяли опасный предмет.

Подростка признали виновным сразу по четырём статьям УК РФ, включая государственную измену, участие в террористической организации, публичные призывы к терроризму и незаконный оборот взрывных устройств. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Омске мужчины, передававшего украинским кураторам фотографии объектов топливно-энергетического комплекса. По данным ФСБ, задержанный отправлял снимки с географическими координатами, которые могли использоваться при подготовке диверсий.