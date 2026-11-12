Мужчина, задержанный в Омске по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, заявил, что фотографировал объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и передавал снимки с географическими координатами своему куратору. Соответствующие показания содержатся на видеозаписи Центра общественных связей ФСБ России.

По словам задержанного, с ним связался неизвестный человек, который попросил помочь в сборе информации об объектах критической энергетической инфраструктуры Омска. Мужчина утверждает, что предложил сфотографировать объекты и прилегающую территорию, после чего получил согласие.

«Я выехал, провёл съёмку, передал фотографии с мест с привязкой к карте и координатам. Также проехался по округе, по лесопосадке, всё передал», — рассказал задержанный на опубликованном ФСБ видео.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании четырёх человек в Майкопе, Омске и Донецке. Среди них трое граждан России и один иностранец.

По версии ведомства, подозреваемые по заданиям украинских кураторов собирали информацию о российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. ФСБ считает, что эти сведения предназначались для дальнейшей подготовки диверсий и террористических актов. Связь с кураторами осуществлялась через мессенджер Telegram. За выполнение заданий задержанным якобы обещали крупное денежное вознаграждение и помощь с выездом в страны Евросоюза.

Кроме того, сотрудники ФСБ сообщили об обнаружении готового к применению самодельного взрывного устройства и ручной гранаты у одного из задержанных в Донецке.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, оказании помощи противнику, приготовлении к террористическому акту и диверсии, а также другим составам преступлений. Все четверо заключены под стражу.

Ранее Life.ru сообщал о задержании россиянина, подозреваемого в передаче украинской стороне фотографий объектов ТЭК Подмосковья. По данным ФСБ, мужчина контактировал с представителем украинской военной разведки через Telegram.