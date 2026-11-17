Евросоюз обеспокоен тем, что Сербия может сохранить независимый внешнеполитический курс даже после смены власти по итогам парламентских выборов. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

По оценке российской разведки, политические перемены в Белграде не гарантируют Евросоюзу изменения внешнеполитических приоритетов Сербии.

Досрочные парламентские выборы в Сербии состоялись 25 октября. Победу одержало оппозиционное движение «Студенческий список», получившее 140 мест в 250-местном парламенте. Коалиция бывшего президента Александра Вучича, находившаяся у власти 14 лет, потерпела поражение. Первое заседание парламента нового созыва назначено на 17 ноября.

Несмотря на смену политического руководства, представители победившего движения ранее заявляли о намерении сохранить сотрудничество с Россией и не присоединяться к антироссийским санкциям. Одновременно они выступали за развитие отношений с Евросоюзом.

В самом Брюсселе публично приветствовали результаты голосования. Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос выразили готовность сотрудничать с будущим сербским правительством, прежде всего в вопросах демократических реформ и европейской интеграции.

Ранее Life.ru сообщал, что сербский министр Ненад Попович подтвердил намерение Белграда не вводить санкции против России даже после парламентских выборов. Политик подчеркнул, что Сербия намерена сохранять традиционные отношения с Москвой, несмотря на давление западных стран.