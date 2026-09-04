СВР заявила о дестабилизации обстановки у границ СНГ странами Запада

Отдельные страны Запада дестабилизируют военно-политическую обстановку у границ СНГ, заявили в Службе внешней разведки России. Такая оценка прозвучала по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств Содружества.

«Было отмечено, что деятельность отдельных стран коллективного Запада, направленная на сохранение глобального доминирования, ведет к подрыву международной правовой системы и существенной дестабилизации военно-политической ситуации у границ СНГ», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

На встрече руководители спецслужб обсуждали дальнейшее взаимодействие на фоне роста геополитической напряжённости. Основное внимание, по данным СВР, уделили совершенствованию сотрудничества между органами безопасности и разведывательными службами стран СНГ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал спецслужбы государств СНГ активнее развивать сотрудничество в борьбе с общими внешними угрозами. Соответствующее обращение президент направил участникам того же XXII заседания руководителей органов безопасности и разведывательных служб Содружества. Путин отметил, что в нынешней международной обстановке важно совершенствовать формы и методы взаимодействия профильных ведомств.