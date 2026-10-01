Новое руководство СБУ организовало схему с троекратным завышением стоимости пистолетов, закупаемых в странах Евросоюза, утверждает Служба внешней разведки России. По данным ведомства, оружие проводят через цепочку посредников в Восточной Европе.

Как заявили в СВР, при такой схеме цена одной единицы увеличивается с 250 до 750 евро. Российская спецслужба называет происходящее кражей денег европейских налогоплательщиков.

«Она предполагает закупку оружия через сеть посредников в Восточной Европе, при прохождении через которую стоимость одной единицы взлетает в 3 раза — с 250 до 750 евро», — говорится в сообщении СВР.

В ведомстве также связали предполагаемые коррупционные схемы на Украине с отсутствием продвижения к мирному урегулированию.

В августе на Украине разгорелось другое крупное коррупционное дело. НАБУ и САП начали операцию «Форрест Гамп» по делу о предполагаемой легализации 150 млн гривен для внесения залога одному из фигурантов дела «Мидас». Среди участников схемы, по версии следствия, были высокопоставленные сотрудники украинских органов власти.