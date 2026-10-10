Священник раскрыл причину распространения мифа о том, что Бог забирает лучших

Представление о том, что Бог забирает лучших, связано со склонностью людей идеализировать умерших близких, считает иеромонах Феодорит (Сеньчуков). По его словам, человеку не дано знать Божий замысел, а ранняя смерть может настигнуть любого независимо от его поступков.

Гибель известных и уважаемых людей привлекает особое внимание общества, тогда как уход остальных часто остаётся незамеченным. При этом молодыми умирают и жестокие люди, поэтому судить о причинах смерти через собственные симпатии неверно, отметил священнослужитель в беседе с «Абзацем».

Ранее священник призвал отказаться от обычая оставлять водку на могиле. Он связал эту традицию с языческими представлениями и посоветовал чтить память усопших молитвой, помощью нуждающимся и добрыми делами.