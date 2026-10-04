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Опубликовано 4 октября, 10:17

«Не вышел из образа»: Иеромонах ответил на призыв Дюжева канонизировать Распутина

Иеромонах Игнатий не поддержал идею Дмитрия Дюжева канонизировать Распутина

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, © Wikipedia

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, © Wikipedia

Иеромонах Сретенского монастыря Игнатий не поддержал предложение актёра Дмитрия Дюжева причислить Григория Распутина к лику святых. В эфире радио «Комсомольская правда» священник пояснил, что миряне вправе выступать с такими инициативами, однако сам он не считает эту историческую фигуру святой.

Массовая культура создала чрезмерно мрачный образ приближённого царской семьи. Западный кинематограф изображал его колдуном и распутником. Священник же видит в нём выходца из народа, обладавшего духовными дарами, и считает недопустимым распространять клевету о нём.

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Говоря об исполнителе этой роли в фильме «Романовы: Преданность и предательство», иеромонах предположил, что артист слишком глубоко погрузился в образ и пока из него не вышел. Вместе с тем воплощение персонажа в картине он назвал достаточно точным.

«Дмитрий Дюжев, конечно, очень сильно вошёл в образ и, по-моему, из него не вышел», — подчеркнул отец Игнатий.

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Напомним, Дмитрий Дюжев получил роль Григория Распутина в экранизации одноимённой книги Сергея Козлова. Сюжет охватывает события от убийства эрцгерцога Франца Фердинанда до гибели царской семьи в Екатеринбурге.

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Борис Эльфанд
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