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Опубликовано 24 сентября, 11:55

Священник умер после нападения украинца с ножом в аббатстве XVII века в Польше

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gazeta Jarosławska / Tomasz Strzębała

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gazeta Jarosławska / Tomasz Strzębała

Один из пяти человек, пострадавших при нападении украинца с ножом в польском городе Ярослав, умер от полученных ран. Подробности сообщил телеканал TVN24.

Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gazeta Jarosławska / Tomasz Strzębała

Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gazeta Jarosławska / Tomasz Strzębała

Погибшим оказался священник. Ещё двое пострадавших священнослужителей находятся в критическом состоянии.

В Кракове местный житель напал на украинцев из-за их национальности
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Нападение произошло на территории аббатства XVII века в Ярославе. По данным СМИ, злоумышленник ранил пятерых человек — четырёх мужчин и одну женщину. Полиция задержала подозреваемого — 31-летнего гражданина Украины. Обстоятельства нападения и мотивы мужчины устанавливаются.

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Андрей Бражников
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