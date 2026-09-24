Священник умер после нападения украинца с ножом в аббатстве XVII века в Польше

Один из пяти человек, пострадавших при нападении украинца с ножом в польском городе Ярослав, умер от полученных ран. Подробности сообщил телеканал TVN24.

Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Gazeta Jarosławska / Tomasz Strzębała

Погибшим оказался священник. Ещё двое пострадавших священнослужителей находятся в критическом состоянии.

Нападение произошло на территории аббатства XVII века в Ярославе. По данным СМИ, злоумышленник ранил пятерых человек — четырёх мужчин и одну женщину. Полиция задержала подозреваемого — 31-летнего гражданина Украины. Обстоятельства нападения и мотивы мужчины устанавливаются.