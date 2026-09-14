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Опубликовано 14 сентября, 06:18

«Святую Троицу» Рублёва временно убрали из иконостаса Троицкого собора

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Икону «Святая Троица» Андрея Рублёва временно изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Причиной стал анализ состояния климатической витрины, в которой хранится шедевр XV века, сообщили РБК два источника.

По данным собеседника из профессионального сообщества, витрине может потребоваться ремонт. Её перенесли в мастерские на территории лавры.

Второй источник подтвердил, что икона остаётся в лавре, однако сейчас находится не в иконостасе.

В Русской православной церкви происходящее назвали «плановой сверкой состояния» произведения.

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Ранее стало известно, что один из трёх ковчегов с частицами мощей святого князя Дмитрия Донского будет постоянно находиться в Архангельском соборе Московского Кремля, сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Григорий. Два других ковчега передали для почитания в храм Христа Спасителя и Главный храм Вооружённых сил, откуда один из них 7 сентября направили в зону специальной военной операции.

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Дарья Денисова
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