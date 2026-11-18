На Украине Андрея Осипова по прозвищу Криминал отправили под стражу без возможности освобождения под залог в рамках расследования «Карфаген». Соответствующее решение 18 ноября принял Высший антикоррупционный суд, сообщает «Страна.ua».

Согласно постановлению суда, Осипов должен оставаться под стражей до 16 января 2027 года. Его подозревают в участии в организации преступной группировки, которая, по версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обеспечивала незаконному бизнесу покровительство со стороны правоохранительных органов.

Следствие считает Осипова одним из посредников между предполагаемыми участниками группировки «Химпром» и представителями украинских силовых структур. Как утверждают детективы, через него могли организовываться контакты с должностными лицами и передача незаконного вознаграждения.

При этом подозреваемый уже находился в следственном изоляторе с 31 июля. Тогда его заключили под стражу по другому уголовному делу, связанному с предполагаемым вымогательством миллиона долларов у гражданина России за помощь в избежании экстрадиции.

Операция «Карфаген» касается предполагаемой коррупционной схемы, в которую, по данным НАБУ, были вовлечены сотрудники СБУ, Национальной полиции и прокуратуры. Следователи полагают, что за вознаграждение должностные лица обеспечивали защиту мошеннических кол-центров и других нелегальных предприятий.