Свыше 100 населённых пунктов Курщины остались без света после атаки ВСУ

Около 11 тысяч потребителей в Курской области остались без электричества после атаки ВСУ на объект энергетики в Хомутовском районе. Отключения затронули сразу 104 населённых пункта. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в мессенджере Max.

Восстановить подачу электричества энергетики смогут после того, как обстановка позволит ремонтным бригадам безопасно приступить к работе. Конкретные сроки возобновления электроснабжения пока не называются.

По данным главы региона, за сутки с 09:00 24 октября до 09:00 25 октября силы ПВО уничтожили над Курской областью 174 украинских беспилотника различных типов. Кроме того, отселённые приграничные районы 47 раз подвергались артиллерийским обстрелам, ещё 11 атак были совершены с применением взрывных устройств.

Не обошлось без пострадавших. В селе Козыревка Большесолдатского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил ушибленные раны затылка, лица и поясницы. Его доставили в Курск, где медики оказали необходимую помощь.

Повреждения зафиксированы и в Рыльском районе. В селе Дурово в результате атаки пострадала крыша жилого дома.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном отключении электричества в Курской области после удара ВСУ по энергообъекту. Тогда без света остались почти 17 тысяч потребителей в Октябрьском и Курчатовском районах. Также сообщалось о трёх пострадавших мужчинах.