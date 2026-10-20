В Курской области почти 17 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ

Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на объект энергетики в Курской области. Без электричества остались почти 17 тысяч абонентов в двух районах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По предварительным данным, беспилотник самолётного типа нанёс удар по энергетической инфраструктуре Октябрьского района. В результате атаки ранения получили трое мужчин, всем оказали медицинскую помощь.

«К сожалению, пострадали трое мужчин. Их доставили в больницу, наши врачи оказали всю необходимую помощь. Один отказался от госпитализации, ещё двух доставим в Курск», — рассказал Хинштейн.

Атака также привела к перебоям с электроснабжением в Октябрьском и Курчатовском районах. Под отключения попали почти 17 тысяч потребителей. Аварийные бригады приступят к ремонту после обследования территории и оценки обстановки.

Губернатор подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. О сроках полного восстановления подачи электричества пока не сообщается.